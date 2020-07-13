Правительство решило продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Сегодня в ходе внеочередного заседания правительство Армении решило продлить еще на один месяц режим чрезвычайного положения, объявленный в стране с 16 марта в связи с эпидемией коронавируса.

На заседании премьер-министр сказал, что хотя Конституцией Армении предусмотрено, что в случае угроз здоровью населения необходимо принимать чрезвычайные меры, тем не менее, на законодательном уровне помимо режима чрезвычайного положения другого инструмента для проведения чрезвычайных действий нет.

«С другой стороны, мы также понимаем, что невозможно, да и не нужно бесконечно продлевать чрезвычайное положение, и за это время, еще с прошлого месяца, у нас есть решение разработать законодательный пакет, который позволит нам использовать этот инструментарий не в режиме чрезвычайного положения, а в режиме чрезвычайной ситуации, которая по ограничениям и тяжести будет намного легче, то есть, она будет руководствоваться как раз логикой противоэпидемических правил», - сказал премьер-министр.

После решения правительства вопрос о продлении чрезвычайного положения уже обсуждается в Национальном собрании на специальном заседании. Представляя вопрос, комендант, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что проведенные комендатурой мониторинг и анализ показывают, что ситуация в стране пока не позволяет вернуться к нормальной жизни, однако есть прогнозы, что в случае ношения масок и соблюдения других правил в сентябре возможно иметь лучшую ситуацию.

«В среднем один человек за весь период заболевания будет заражать 0,8 человека. Согласно исследованию, этому существенно способствовала политика ношения масок и соблюдения других правил, конечно, также важен фактор погоды. В случае сохранения этой тенденции предполагается, что в начале сентября у нас будет около 140 новых случаев в день. Прогнозы весьма предварительные и вовсе не означают, что тенденции к снижению сохранятся, поскольку они обусловлены многими факторами», - подчеркнул Авинян.