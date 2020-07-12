COVID-19: За сутки в Армении выявлено 577 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 214

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 577, в общем составив 31969.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 214 и сейчас составляет 19633.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек. Минздрав поясняет, что скончались четверо мужчин и две женщины, им было от 37-ми до 87 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 565.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 182 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11589, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 134989 (1885 за последние сутки).