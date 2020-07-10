Скорее всего, в понедельник режим ЧП будет продлен еще на месяц - пресс-секретарь премьер-министра

Скорее всего, режим чрезвычайного положения в понедельник будет продлен еще на месяц, в беседе с Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.
Срок чрезвычайного положения истекает как раз в понедельник, 13 июня. С 16 марта в Армении объявлен режим чрезвычайного положения, таким образом он будет продлен в четвертый раз. Обоснование неизменное – эпидемия коронавируса.
Премьер-министр Никол Пашинян несколько дней назад заявил, что нынешний темп распространения инфекции не оставляет альтернативы продлению чрезвычайного положения.
За заседанием правительства в понедельник последует специальное заседание Национального собрания. Именно в ходе этого заседания фракции смогут представить проект решения Национального собрания об отмене чрезвычайного положения или отмене мер, предусмотренных чрезвычайным положением.
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