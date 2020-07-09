В Армении вступило в силу послабление в масочном режиме для людей с заболеваниями дыхательных путей

С 9 июля в Армении людям с рядом заболеваний дыхательных путей разрешено в открытых общественных местах не носить маски.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Комендант ЧП, вице-премьер Тигран Авинян пояснил, что люди с такими заболеваниями, как астма, обструктивная болезнь легких, бронхит и другими, освобождаются от ношения масок в открытых общественных местах только при наличии соответствующей медицинской справки. Образцы таких справок уже отосланы полиции, добавил он.

Авинян отметил, что такое решение было принято после совещания с Минздравом.

Между тем, Пашинян предупредил, что устного утверждения о болезни будет недостаточно, и что граждане должны обязательно иметь при себе документальное подтверждение заболевания, иначе им по-прежнему будет грозить штраф в размере 10 тысяч драмов (около 20 долларов).

По словам премьера, стратегия борьбы с распространением коронавируса в Армении пока остается прежней: «Учиться жить по таким правилам, которые нам позволят приблизить к нулю число новых случаев».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что мельчайшие частицы коронавируса длительное время могут оставаться в воздухе и передаваться людям по воздуху. Именно этим заявлением ВОЗ премьер-министр обосновал обязательное ношение масок на отрытых территориях. Он сказал, что нужно стремиться обеспечить соблюдение противоэпидемических правил посредством очень строгих административных мер, при необходимости будут введены новые ужесточения.

«Наша цель на этом пути не штрафовать людей, а сделать так, чтобы подтолкнуть тех наших соотечественников, для которых мотивацией может быть только избегание штрафов, носить маски. Потому что граждане Армении – не материал для смерти от коронавируса. Мы должны повышать сознательность граждан, в том числе административными средствами, в том числе посредством общественной коммуникации», - отметил премьер.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сказал, что уже несколько дней нет граждан, которые ожидают дома госпитализации.

Министр отметил, что загруженность системы здравоохранения продолжает оставаться напряженной, ситуация стабильная, но тяжелая, работы по увеличению мощностей должны продолжаться.

Торосян добавил, что в данный момент продолжаются работы по увеличению коечного фонда, которые завершатся до сентября, поскольку, по его словам, осенью во всем мире ожидается рост случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, что число выявленных в Армении случаев коронавируса с начала эпидемии превысило 30 тысяч, от COVID-19 скончались 535 человек.