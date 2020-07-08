Поправки в Кодекс о недрах приняты в первом чтении. «Просвещенная Армения» не голосовала

Национальное собрание 73 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и воздержавшихся, приняло в первом чтении пакет проектов по внесению изменений в Кодекс о недрах.

Оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» не участвовала в голосовании. Фракция сочла неприемлемым обсуждение вопроса такой важности и масштабности во внеочередном 24-часовом режиме. Депутат фракции Гурген Багдасарян отметил: «Закон довольно обширный, и свою позицию мы выразим завтра после заседания комиссии».

В случае окончательного принятия проекта отныне разрешения на добычу не будут выдаваться на основании исследований, проведенных в советские годы. Согласно изменениям, запасы рудника должны быть изучены и утверждены в случае металлических рудников - в течение последних 5 лет, в случае неметаллических рудников - в течение последних 10 лет.

Основной докладчик, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Лилия Шушанян назвала эти изменения самыми серьезными за последние несколько десятилетий.

Проект также предусматривает изменения в плане сроков. По словам основного докладчика, предоставление права пользования недрами в течение 50 лет нецелесообразно. Они предлагают 25 лет для металлических рудников, 15 лет для неметаллических рудников. В обоих случаях будет предусмотрена возможность продления.

По словам депутата фракции «Просвещенная Армения» Гургена Багдасаряна, не были учтены интересы инвесторов. «Инвесторы постоянно зависят от верхов в вопросе получения дальнейшего разрешения и продолжения своей деятельности. Эти 15 лет несут в себе серьезные риски, и я должен сказать, что по этой части мы уже получили сигналы», - сказал он.

Озабоченность выразили депутаты не только оппозиционной, но и правящей фракции. Мери Галстян от правящей фракции «Мой шаг» отметила, что это однозначно шаги, нацеленные на реформирование, но в проекте есть много противоречий, она не исключила, что они также являются результатом спешки. «Если, предположим, запасы подтверждаются на 75 лет, 50 лет, а разрешение выдается на 25 лет, хозяйствующий субъект может не захотеть продлить разрешение на добычу, и поэтому у нас будет частично использованный участок добычи. Это такой вопрос, в котором нам важно иметь стратегию, политику, отвечающую на глобальные вопросы, из которой будут вытекать законодательные изменения», - сказала провластный депутат.

В ответ на критику относительно спешки заместитель министра ответила, что в правительстве есть ряд процессов, для непрерывности которых необходимо прояснить судьбу пакета. Это объяснение депутата фракции «Просвещенная Армения» Аркадия Хачатряна не удовлетворило, он добавил, что документ, содержащий более 50 страниц, они получили только вчера вечером, и сегодня уже должны проголосовать в 24-часовом режиме. «Тем не менее, необходимо оценить их влияние, почему именно 15-10, какое это окажет влияние, какие последствия, возврат инвестиций?» - сказал оппозиционный депутат.

«В том числе и в пользу хозяйствующих субъектов мы должны принять этот пакет как можно скорее, чтобы они могли начать работы на три месяца раньше, это исходит из их интересов, и спешка по многим пунктам обусловлена именно этим», - сказала замминистра Шушанян.

Отметим, что после лишения депутатской неприкосновенности руководителя оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна депутаты этой фракции бойкотировали заседания парламента. После начавшегося 17 июня бойкота сегодня впервые в заседании участвовали некоторые депутаты этой фракции. Они, однако, не пояснили, почему решили прекратить бойкот.