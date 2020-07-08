Процент инфицированных среди тестируемых в июле начал снижаться

Если мы посмотрим, у какого процента протестированных лиц выявляется коронавирус, то увидим, что в июле, по сравнению с июнем, этот показатель начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

По мнению инфекционистов, чтобы понять приблизительную картину распространенности коронавируса в Армении, можно рассмотреть, какую динамику демонстрирует процентное отношение инфицированных к общему числу протестированных лиц. То есть, если число инфицированных среди протестированных увеличилось, значит, можно сказать, что распространение заболевания ускорилось, а если это число уменьшилось, то распространение инфекции замедлилось.

По официальным данным, тесты на выявление Covid-19 в Армении начали проводить с 3 февраля. Первый положительный случай был зафиксирован 1 марта, однако в последующие дни новых случаев заражения зарегистрировано не было. Начиная с 11 марта, ежедневно регистрировались новые положительные случаи. Так, например, 11 марта было проведено 13 тестов и было зафиксировано три положительных случая, то есть 23% от общего числе протестированных. В последние три дня марта, 29-го, 30-го и 31-го, процент инфицированных от общего числа протестированных составлял 26,3%, 13,6% и 18,5% соответственно.

Чтобы здесь не приводить показатели каждого дня прошедших месяцев, приведем среднее число за каждый месяц. Так, в марте средний процент инфицированных от общего числа протестированных составил 18,2%. Напомним, что с 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое действует до сих пор. В апреле средний процент составил 9%. В мае, по сравнению с апрелем, он вырос и составил 19,5%. В июне средний процент еще больше вырос, составив 30,2%.

По приказу комендатуры с 4 июня ношение масок в общественных местах стало обязательным. По данным за первые семь дней июля, этот показатель уменьшился и составил 27,7%.

По словам инфекциониста Асмик Казинян, таким образом, конечно, можно составить приблизительное представление о распространенности коронавируса в Армении, однако пока рано давать оценку представленным цифрам.

«У нас и раньше были низкие цифры, а потом они снова повышались, так что пока нет закономерности. Никто из нас пока не может говорить о закономерности. Если сегодня это около 500 случаев, завтра может быть 700, как мы видим, выявляемость идет волнообразно, я не говорю, инфицирование. Я всего лишь говорю о выявляемости, мы не можем говорить о закономерности, пока мы находимся в районе пика», - сказала Казинян.

Вчера было проведено 2083 теста, число выявленных инфицированных составило 535 или 25,6% от общего числа протестированных.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Алины Никогосян, еще предстоит изучить динамику этих цифр, чтобы можно было дать оценку.

«По состоянию на вчерашний день у нас 29 820 подтвержденных случаев, из которых 17 727 выздоровели, и, к сожалению, у нас 521 летальный исход. На сегодняшний день у нас есть 535 новых подтвержденных случаев и 520 выздоровевших. По состоянию на вчера у нас было 18 смертей. Я хотела бы отметить, что в июле, если подытожить, есть очень незначительное процентное снижение, и в данный момент давать оценку тому, движемся ли мы в сторону снижения, мы однозначно не можем», - сказала Никогосян.