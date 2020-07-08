COVID-19: За сутки в Армении выявлено 535 новых случаев коронавируса, скончались 18 человек, выздоровели 520

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 535, в общем составив 29820.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 520 и сейчас составляет 17427.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 521.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 164 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11708, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 127171 (2083 за последние сутки).