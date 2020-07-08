Парламентская фракция «Мой шаг» изъяла из обращения законопроект, опубликованный два дня назад, который предусматривал ужесточение штрафов за неношение масок во время чрезвычайного положения.

В частности, предлагалось увеличить штраф за отказ носить маску в открытых общественных местах с 10 тысяч драмов (20 долларов) то 20 тысяч драмов, а в закрытых общественных местах, в том числе в общественном транспорте и на рабочих местах, до 50 тысяч драмов. В случае повторного нарушение сумма штрафа, согласно законопроекту, должна была быть увеличена до 40 тысяч и 100 тысяч драмов, соответственно.

Фракция «Мой шаг» не сочла целесообразным включать этот вопрос в повестку дня стартующего сегодня внеочередного заседания парламента. Об этом Радио Азатутюн сообщил депутат от правящей фракции Сисак Габриелян. «В результате обсуждения во фракции мы пришли к общему знаменателю, согласно которому в настоящий момент мы не считаем целесообразным включать этот вопрос в повестку дня и принимать его на внеочередном заседании», - сказал он.

На вопрос, считают ли депутаты фракции, что удвоение штрафа станет дополнительным бременем для граждан или же есть другие причины, Габриелян ответил так: «Несомненно, увеличение любого штрафа становится дополнительным бременем для допустивших административное правонарушение граждан. Есть много причин, это внутреннее обсуждение фракции, я могу только сказать, что мы пришли к общему знаменателю, что, да, в данный момент это нецелесообразно».

На данный момент в повестке дня нет новых инициатив по предотвращению распространения коронавируса. Однако Габриелян не исключает, что в ближайшее время может появиться необходимость в новой инициативе в зависимости от ситуации.

Законопроект об увеличении штрафа за неношение масок был разработан совместно Полицией и Министерством юстиции. В обосновании проекта, введенного в обращение лидером фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, отмечалось: «Из правил правового режима чрезвычайного положения чаще всего нарушаются имеющие противоэпидемическое значение правила использования средств индивидуальной защиты – ношения масок в открытых общественных местах, а также в закрытых помещениях вне жилья, в общественном транспорте, на работе. Исходя из вышеизложенного, необходимо особой нормой установить нарушение конкретных требований и правовое последствие для этого».

Еще до того, как стало известно о том, что законопроект отозван, депутат от оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» («Лусавор Айастан») Ани Самсонян в беседе с Радио Азатутюн назвала данный шаг властей неоправданным. По ее мнению, это вызвало бы еще большее возмущение людей, которые и так находятся в сложной социально-экономической ситуации.

«Поскольку правительство и власти убеждены, что единственным виновником продолжающегося кризиса являются граждане и народ, они руководствуются карательной политикой, ужесточая наказание за неношение масок, что, я думаю, не приведет к улучшению ситуации», - заявила оппозиционный депутат.