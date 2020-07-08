Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Фракция «Мой шаг» не сочла целесообразным обсуждать вопрос ужесточения штрафов за неношение масок на внеочередном заседании парламента

Парламентская фракция «Мой шаг» изъяла из обращения законопроект, опубликованный два дня назад, который предусматривал ужесточение штрафов за неношение масок во время чрезвычайного положения.

В частности, предлагалось увеличить штраф за отказ носить маску в открытых общественных местах с 10 тысяч драмов (20 долларов) то 20 тысяч драмов, а в закрытых общественных местах, в том числе в общественном транспорте и на рабочих местах, до 50 тысяч драмов. В случае повторного нарушение сумма штрафа, согласно законопроекту, должна была быть увеличена до 40 тысяч и 100 тысяч драмов, соответственно.

Фракция «Мой шаг» не сочла целесообразным включать этот вопрос в повестку дня стартующего сегодня внеочередного заседания парламента. Об этом Радио Азатутюн сообщил депутат от правящей фракции Сисак Габриелян. «В результате обсуждения во фракции мы пришли к общему знаменателю, согласно которому в настоящий момент мы не считаем целесообразным включать этот вопрос в повестку дня и принимать его на внеочередном заседании», - сказал он.

На вопрос, считают ли депутаты фракции, что удвоение штрафа станет дополнительным бременем для граждан или же есть другие причины, Габриелян ответил так: «Несомненно, увеличение любого штрафа становится дополнительным бременем для допустивших административное правонарушение граждан. Есть много причин, это внутреннее обсуждение фракции, я могу только сказать, что мы пришли к общему знаменателю, что, да, в данный момент это нецелесообразно».

На данный момент в повестке дня нет новых инициатив по предотвращению распространения коронавируса. Однако Габриелян не исключает, что в ближайшее время может появиться необходимость в новой инициативе в зависимости от ситуации.

Законопроект об увеличении штрафа за неношение масок был разработан совместно Полицией и Министерством юстиции. В обосновании проекта, введенного в обращение лидером фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, отмечалось: «Из правил правового режима чрезвычайного положения чаще всего нарушаются имеющие противоэпидемическое значение правила использования средств индивидуальной защиты – ношения масок в открытых общественных местах, а также в закрытых помещениях вне жилья, в общественном транспорте, на работе. Исходя из вышеизложенного, необходимо особой нормой установить нарушение конкретных требований и правовое последствие для этого».

Еще до того, как стало известно о том, что законопроект отозван, депутат от оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» («Лусавор Айастан») Ани Самсонян в беседе с Радио Азатутюн назвала данный шаг властей неоправданным. По ее мнению, это вызвало бы еще большее возмущение людей, которые и так находятся в сложной социально-экономической ситуации.

«Поскольку правительство и власти убеждены, что единственным виновником продолжающегося кризиса являются граждане и народ, они руководствуются карательной политикой, ужесточая наказание за неношение масок, что, я думаю, не приведет к улучшению ситуации», - заявила оппозиционный депутат.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG