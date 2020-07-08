С 18 июля максимально разрешенная скорость на всей территории Еревана будет 60 км/ч

С 18 июля максимальная скорость движения транспортных средств на всей территории Еревана будет установлена на уровне 60 км/ч, сообщает Дорожная полиция.

Согласно сообщению, в целях повышения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на дорогах Еревана, где максимальный предел скорости для транспортных средств установлен выше 60 км/ч, соответствующее изменение будет внесено с 18 июля.

Дорожная полиция перечисляет следующие участки: проспект Исакова, Тбилисское шоссе, улица Монте Мелконяна, улица Ачаряна, улица Давид-Бека, проспект Мясникяна, проспект Сараландж и Аштаракское шоссе.