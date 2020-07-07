Коронавирус выявлен у постояльцев дома престарелых в Гюмри

Сегодня стало известно об очередной вспышке в доме престарелых – на этот раз в доме по уходу за пожилыми в Гюмри.

По словам пресс-секретаря учреждения Нуне Григорян, коронавирус выявлен по меньшей мере у 55 постояльцев центра, 37 из которых госпитализированы.

Как сообщила Григорян, среди персонала 12 человек также подверглись инфицированию, один из сотрудников госпитализирован.

Что касается сообщений о смертях среди постояльцев центра, по словам Григорян, они не знают, были ли зафиксированные в этом году смерти связаны с COVID-19. «Поскольку в нашем центре находятся престарелые, понятно, что случаи смерти бывают. В этом году у нас скончались 9 человек. Это также связано с их возрастом и сопутствующими заболеваниями», - отметила пресс-секретарь.