Армения приобрела партию препарата «Ремдесивир»

Армения приобрела партию противовирусного препарата «Ремдесивир», который поступит в страну примерно через 10 дней. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«В качестве примера, мы закупили партию препарата «Ремдесивир», которая примерно через неделю или 10 дней будет в Армении. Мы ведем переговоры о закупке российского препарата «Авифавир», а также ведем переговоры о приобретении японского и российского препарата «Авипиравир», и японский мы уже получили, он находится у нас и вскоре начнет применяться», - сказал Торосян.

По мнению экспертов, «Ремдесивир» сдерживает фермент, необходимый для размножения вируса, тем самым останавливая дальнейшее развитие заболевания. В течение этого года в разных странах пациентам, инфицированным новым коронавирусом, вводился «Ремдесивир на пробной основе. Результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности препарата.

Что касается вакцин, то, по словам министра, они будут и будут единственным способом вернуться к жизни без масок. В настоящее время в мире разрабатывается около 200 вакцин, 20 из которых имеют большие шансы стать конечным продуктом, сказал Торосян, добавив, что правительство Армении также ведет переговоры с производителями и международными организациями.

«Все пытаются купить партии еще не произведенных и пока не утвержденных вакцин, даже, по разным сведениям, платя за них заранее. Конечно, большинство переговоров проходят секретно, однако мы решили как минимум начать такие переговоры как с непосредственными производителями, об одном из которых мы говорили, так и с коллективными покупателями, такими как ЮНИСЕФ, ВТО, которые могут закупить большую партию сразу для 100 стран и равномерно распределить», - отметил министр.

Торосян видит необходимость продления чрезвычайного положения в Армении. В то же время власти также думают о том, чтобы при отмене чрезвычайного положения иметь на законодательном уровне возможность обязать общество соблюдать противоэпидемические правила.

«Соблюдение правил, обусловленных чрезвычайным положением, должно сохраняться до тех пор, пока существует этот вызов. Мы не можем позволить себе подобную «роскошь», отменив чрезвычайное положение и не имея других правовых норм, получить взрывное распространенное заболевания с вытекающими из этого тяжелыми, катастрофическими последствиями», - подчеркнул глава Минздрава.

Из 1273 проведенных накануне тестов коронавирус был подтвержден у 349 человек, выздоровели 605 человек, от коронавируса скончались 12 человек, у которых были сопутствующие хронические заболевания, еще у 5 человек была подтверждена коронавирусная инфекция, однако они умерли по другим причинам. По словам министра, низкое число подтвержденных случаев заражения связано с тем, что в воскресенье и понедельник было проведено меньше тестов, а со вторника, число проводимых тестов снова увеличится.