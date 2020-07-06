Рейтинг России среди граждан Армении резко упал - КЦИР-Армения

Рейтинг России среди граждан Армении резко упал, при этом после апрельской войны 2016 года темп падения ускорился. Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом «Кавказский центр исследовательских ресурсов – Армения» (КЦИР-Армения), который обобщен в обзоре «Кавказский барометр».

Опрос проводился с 21 февраля по 15 марта этого года, хотя обзор называется «Кавказский барометр - 2019».

Если в 2013 году 83% армян считали Россию главной дружественной страной, то в 2015 году их стало 75%, в 2017 году - 63% (мы видим, что спад после апрельской войны ускорился), а по результатам опроса этого года Россию считают дружественной страной только 57% граждан Армении. В то же время по этим показателям Россия продолжает возглавлять список дружественных стран.

Таким образом, начиная с 2013 года, на 26 процентных пункта снизилось число армян, которые считают Россию главной страной-другом.

При этом, как показывают результаты опроса, среди молодого поколения армян Россия обладает меньшим авторитетом, чем среди более старшего поколения. Опрос проводился в трех возрастных группах: 18-35 лет, 36-55 лет и старше 56 лет. Россию считают главной дружественной страной 52% армян в возрасте 18-35 лет, 60% армян в возрасте 36-55 лет и 59% армян старше 56 лет.

В столице, Ереване, Россию считают главной дружественной страной 47% респондентов, в других городах Армении - 57%, а в селах - 66% опрошенных.

Среди мужчин этот показатель составил 59%, среди женщин - 55%. женщин.

По словам руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолога Степана Григоряна, столь резкое снижение рейтинга России в Армении, прежде всего, следует объяснять политикой, проводимой Кремлем в регионе: поставками Азербайджану наступательного вооружения на миллиарды долларов, которое Баку использовал против армянских Вооруженных сил в дни апрельской войны, и потеплением отношений с Турцией в последнее время.

«Россия движется к жесткому авторитарному режиму, Армения - к демократии. Независимо от того, есть у нас проблемы или нет, тем не менее, Армения идет в последние годы, особенно после революции по демократическому пути. Понятно, что это является объективным препятствием на пути улучшения наших отношений, но также конкретные факторы действительно сыграли большую роль. Вы упомянули два, я хочу добавить также газовый фактор. Вы представляете: коронавирус, нас поддерживают даже маленькие страны, такие как Литва, вместо этого мы видим, что российский «Газпром» снова повышает цену на газ для наших граждан, в то время как на международных рынках эта цена резко падает», - отметил Григорян.

По результатам проведенного в этом году опроса 12% армян считают главной дружественной страной Францию, при этом в 2013-м, 2015-м и 2017-м годах Францию считали главной дружественной страной 5% армян, и по этому показателю эта европейская страна, фактически, заняла второе место после России.

На третьем месте оказалась Грузия, оставив Иран на четвертом месте. Главной дружественной страной Грузию считают 4% армян. В 2013 году этот показатель составлял 2%, в 2015 году – также 2%, а в 2017 году - 3%.

Что касается статуса главной враждебной страны, то в этом году подавляющее большинство армян (75%) сочли таким Азербайджан, 22% - Турцию и 1% - Россию.

Фонд «Кавказский центр исследовательских ресурсов» (CRRC) был основан в 2003 году американским Eurasia Partnership Foundation при финансовой поддержке действующей более века в Нью-Йорке авторитетной Carnegie Corporation. В 2013 году организация была формально разделена на три части, действующие в Армении, Грузии и Азербайджане. Действующая в Ереване структура называется фонд «Кавказский центр исследовательских ресурсов – Армения».



