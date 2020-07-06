Одного ношения масок недостаточно для предотвращения распространения инфекции - инфекционист

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Армении приближается к 30 тысячам. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 7 человек. Заразились еще 330 человек.

Последний низкий показатель, по сравнению с предыдущими днями, согласно Министерству здравоохранения, связан с проводимыми в лабораториях работами по дезинфекции. «Кроме того, в выходные дни граждане меньше обращаются в больницы», - в беседе с Радио Азатутюн сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

По данным Минздрава, накануне выздоровели 162 гражданина. В настоящее время в Армении от COVID-19 лечатся около 12 тысяч человек. На сегодняшний день умер 491 человек, выздоровели более 16 тысяч.

По прогнозу старшего преподавателя кафедры эпидемиологии Медицинского университета Армана Бадаляна, показатель от 500 до 700 подтвержденных случаев инфицирования в день еще некоторое время будет сохраняться. Если количество тестов будет увеличено, то это число будет намного выше. Бадалян выступает за увеличение количества тестирований, по его мнению, это также является выходом с точки зрения предотвращения распространения инфекции. «Количество тестов постоянно должно увеличиваться, чтобы больше выявлять и по каждому выявленному продолжать противоэпидемические меры. Это одно из действий. Я всегда говорил, что число тестов должно постоянно увеличиваться, другого варианта у нас нет», - сказал специалист.

Даже в летнюю жару правило обязательного ношения маски в помещении и на улице не пересмотрено. Комендатура продолжает строго требовать соблюдения правил и штрафовать тех, кто маску не носит. Арман Бадалян считает, что требование носить маску является правильным, но только этим невозможно эффективно бороться с распространением инфекции. Противоэпидемические меры, по мнению инфекциониста, должны проводиться комплексно и строго: ограничение свободного передвижения, локальный локдаун, массовое тестирование, выявление и изоляция инфицированных лиц, а также строгий контроль за инфицированными людьми, изолированными дома.

«Не только маска, а маска, социальная дистанция, дезинфекция рук, это очень важный пункт. Затем, нахождение контактировавших, выявление источника инфекции, изоляция, проведение большого количества тестов, хотя мы видим довольно большой процент положительных результатов, что говорит о том, что случаев много, и мы не всех можем отследить и найти. Это также говорит о том, что инфекция довольно широко распространена в обществе. Если число увеличивается, локализация, поиск и все остальные сразу сами по себе усложняются», - сказал Бадалян.