В Ереване появились точки раздачи масок

Премьер-министр Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что в Ереване созданы точки по раздаче масок и представлению противоэпидемических правил.

«В сотрудничестве с канцелярией премьер-министра Армении и Армянским обществом Красного Креста в Ереване появились такие центры, где волонтеры раздают гражданам маски и представляют противоэпидемические правила. На данный момент в Ереване действуют 36 таких пунктов, скоро такие пункты начнут действовать и в областях», - написал премьер-министр.