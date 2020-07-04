Премьер-министр Армении поздравил президента США по случаю Дня независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства,говорится:

«Многоуважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.

Значение 4 июля давно пересекло границу самих США и стало символом победоносной борьбы за независимость. Установленные отцами-основателями идеи государственного строительства давно уже стали примером для многих стран мира, которые приняли путь демократии.

Вот уже два года власти Армении идут путем реализации всеобъемлющих институциональных реформ. Это должно привести к окончательному утверждению и необратимости демократии и верховенства закона в нашей стране. Борьба с коррупцией и реформа судебно-правовой системы занимают одно из первых мест в нашей сегодняшней повестке.

Мы благодарны США за поддержку и финансовую и техническую помощь в демократических реформах в Армении. Мы также высоко ценим поддержку, оказываемую Вашей администрацией Армении в борьбе с эпидемией, которая в эти дни постигла весь мир.

Армения придает важность дальнейшему развитию дружественных отношений с США в рамках установленного год назад стратегического диалога. Мы считаем важным продолжать наше участие в инициативах США по борьбе с международным терроризмом и по обеспечению международной безопасности в меру наших возможностей. Мы высоко ценим конструктивное участие и сбалансированную политику США в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В этом году мы празднуем 100-летие установления дипломатических отношений между Первой Армянской Республикой и США. Этот значительный исторический факт воистину придает нашему партнерству особый эмоциональный оттенок и особое содержание. Вместе с общедемократическими ценностями это создает прочную основу для постоянного развития дружбы между нашими двумя странами и прогресса.

Позвольте мне еще раз поздравить Вас и дружественный народ США, пожелать мира, благоденствия и скорейшей победы в борьбе с эпидемией коронавируса».