Куда уходят иностранные инвестиции?

Прямые иностранные инвестиции в мире (ПИИ) - после трех лет непрерывного сокращения – в 2019 году увеличились на 3%. Однако в 2020-ом из-за пандемии COVID-19 ожидается их новый глубокий спад, который сократит объемы ПИИ в мире до уровней 15-летней давности, отмечается в очередном ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Более того, его авторы прогнозируют продолжение спада прямых инвестиций в мире и на 2021 год.
Более того, его авторы прогнозируют продолжение спада прямых инвестиций в мире и на 2021 год.