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Куда уходят иностранные инвестиции?

Прямые иностранные инвестиции в мире (ПИИ) - после трех лет непрерывного сокращения – в 2019 году увеличились на 3%. Однако в 2020-ом из-за пандемии COVID-19 ожидается их новый глубокий спад, который сократит объемы ПИИ в мире до уровней 15-летней давности, отмечается в очередном ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Более того, его авторы прогнозируют продолжение спада прямых инвестиций в мире и на 2021 год.
Пик объемов прямых иностранных инвестиций в мире, по данным UNCTAD, был достигнут в 2015 году &ndash; более&nbsp;$2 трлн долларов. В 2019-ом он лишь немного превысил&nbsp;$1,5 трлн. В 2020-ом спад в мировой экономике из-за пандемии может привести к сокращению ПИИ до уровней уже менее $1 трлн &ndash; такими они были в 2005 году. В целом более половины общего притока прямых инвестиций в мире и 70% &ldquo;исходящих&rdquo; ПИИ приходилось в 2019 году на развитые страны мира (по классификации UNCTAD). &nbsp;
1 Пик объемов прямых иностранных инвестиций в мире, по данным UNCTAD, был достигнут в 2015 году – более $2 трлн долларов. В 2019-ом он лишь немного превысил $1,5 трлн. В 2020-ом спад в мировой экономике из-за пандемии может привести к сокращению ПИИ до уровней уже менее $1 трлн – такими они были в 2005 году.
В целом более половины общего притока прямых инвестиций в мире и 70% “исходящих” ПИИ приходилось в 2019 году на развитые страны мира (по классификации UNCTAD).  
&nbsp;80% всех прямых иностранных инвестиций в мире, по оценкам UNCTAD, поступило в 2019 году в Топ-20 стран-получателей. А среди стран-источников этих инвестиций на долю Топ-20 пришлось 87% общей суммы &quot;исходящих&quot; ПИИ.&nbsp;Интересное совпадение: в обоих этих рейтингах 2019 года Россия оказалась на 15-ом месте.
2  80% всех прямых иностранных инвестиций в мире, по оценкам UNCTAD, поступило в 2019 году в Топ-20 стран-получателей. А среди стран-источников этих инвестиций на долю Топ-20 пришлось 87% общей суммы "исходящих" ПИИ. Интересное совпадение: в обоих этих рейтингах 2019 года Россия оказалась на 15-ом месте.
В России максимальный приток ПИИ за последние 20 лет, исходя из оценок UNCTAD, был отмечен в 2008 году, а максимальный их отток из страны &ndash; в 2013-ом. В прошлом году, считая по данным Банка России, более половины всех ПИИ из России ушло на Кипр (среди стран, с которыми был отмечен чистый отток). И Кипр же традиционно остается крупнейшим источником притока ПИИ в Россию. Как отмечалось в недавнем исследовании МВФ, в таких странах как Китай или Россия около четверти общего объема накопленных в экономике иностранных инвестиций &ndash; это реинвестиции, то есть деньги собственных инвесторов, вложенные в национальную экономику через другие страны.
3 В России максимальный приток ПИИ за последние 20 лет, исходя из оценок UNCTAD, был отмечен в 2008 году, а максимальный их отток из страны – в 2013-ом. В прошлом году, считая по данным Банка России, более половины всех ПИИ из России ушло на Кипр (среди стран, с которыми был отмечен чистый отток). И Кипр же традиционно остается крупнейшим источником притока ПИИ в Россию.
Как отмечалось в недавнем исследовании МВФ, в таких странах как Китай или Россия около четверти общего объема накопленных в экономике иностранных инвестиций – это реинвестиции, то есть деньги собственных инвесторов, вложенные в национальную экономику через другие страны.
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