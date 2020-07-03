Репортаж Общественного телевидения Армении о голосовании в России вызывал острую полемику

Шум, поднятый некоторыми малочисленными оппозиционными силами в Армении после показа по Общественному телевидению Армении репортажа о конституционных поправках в России, всего лишь показывает мировоззрение тех сил, которые прежде были частью власти, о том, что Армения – жалкий, бессловесный объект, который разные страны должны наказывать. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян.

Рубинян охарактеризовал армяно-российские отношения как «находящиеся на очень высоком уровне» и продолжающие развиваться.

«В Армении нет и не будет антироссийских настроений, и никто не провоцирует и не может провоцировать антироссийские повестки в Армении. Что же касается тех небольших оппозиционных кругов в Армении, которые вот уже два года после революции регулярно сообщают о провале армяно-американских, армяно-европейских, армяно-российских, армяно-китайских, армяно-иранских отношений или сообщают, что указанные мною страны должны нас наказать и прочее и прочее, то это показывает мировоззрение этих сил, согласно которому Армения является жалким, бессловесным, пассивным объектом, который просто кто угодно должен наказывать. Я думаю, что это неприемлемое мировоззрение. Армяно-российские отношения находятся на очень высоком уровне, они продолжают развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем формате», - заявил провластный депутат.

1 июля, в последний день семидневного референдума по конституционным поправкам в России, в эфире Общественного телевидения Армении был показан репортаж, в котором были представлены мнения за и против поправок, в том числе слова президента России Владимира Путина и резкого критика Кремля Алексея Навального. В репортаже длительностью 3 минуты 7 секунд отрывок с Навальным длился 28 секунд.

Это обстоятельство вызвало неприкрытое возмущение ведущего российского государственного телеканала «Россия», считающегося рупором Кремля Владимира Соловьева, возмутившегося тем, что Общественное телевидение Армении посмело предоставить эфир Алексею Навальному, хотя несколько дней назад то же самое сделал телеканал «Россия-1».

На высказывания Соловьева, который, по данным российского Фонда борьбы с коррупцией, имеет в Италии виллу стоимостью около 10 млн евро, вчера ответил Навальный, напомнив, что Соловьев, который называет его нацистом, сам является автором целого фильма, восхваляющего лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.

Президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасрдян видит здесь некоторые проблемы, поскольку репортаж транслировался тогда, когда в России голосование еще продолжалось. «Было бы более целесообразно, чтобы в этот момент было только событийное освещение, а не такое содержание, которое частично уже подводит итоги произошедшего. Это подведение итогов могло быть позже и опять же могло включать различные мнения. Что касается того факта, что в качестве главного оппонента был представлен Навальный, думаю, здесь также следовало учесть в первую очередь интересы аудитории Общественной телерадиокомпании», - сказал он.

Как Соловьев узнал о репортаже на армянском языке, неизвестно. Зато видео с его словами в армянском сегменте соцсетей начали распространять представители армянских оппозиционных политических сил. Например, секретарь фракции «Процветающая Армения» Совета старейшин Еревана Рипсиме Аракелян, которая в период, предшествовавший бархатной революции, в правительстве республиканца Карена Карапетяна возглавляла управление информации и по связям с общественностью.

Несколько часов спустя эту тему продолжил лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, которого армянские правоохранительные органы обвиняют в организации подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года.

«В Армении происходит искусственное обострение антироссийских настроений, которое активно проводится в нашей стране активными усилиями антиармянских и антигосударственных сил», - в частности, написал Царукян, пообещав сделать все возможное для предотвращения этих провокаций.

Секретарь парламентской фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян, который, согласно сайту парламента, в 1999-2001 годах работал в Корпусе мира США, а в 2001–2013 годах, в течение 12 лет, работал в посольстве США в Армении, на своей странице в Facebook, назвав репортаж Общественного телевидение «позорным антигосударственным шагом», отметил, что «уже очень долгое время в Армении делаются попытки возбудить в людях антироссийские настроения, [что] крайне выгодно турецко-азербайджанскому тандему. А если к этому добавить вечную борьбу Запада против России, то картина становится более чем понятной».

«Учитывая политическое прошлое Навального и его отношение к Армении и армянам в целом, странно видеть антиармянского нациста по армянскому государственному каналу… Навальный - фашист, и, предоставляя фашисту определенную платформу, мы фактически показываем наше отношение ко всем тем процессам, которые происходят», - добавил Абовян.

По убеждению члена политической инициативы «Во имя республики» Рубена Меграбяна, и спустя почти тридцать лет после обретения независимости в Армении все еще есть политические силы, которые в отношениях с Россией представляют Армению как вассальную страну. «Они, по сути, лишены какого-либо политического содержания, они лишь пленники своих представлений, согласно которым Армения может существовать только в статусе раболепного вассала… По крайней мере, именно такой была исповедуемая ими философия в последние годы», - сказал Меграбян.