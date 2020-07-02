Правительство ведет переговоры с целью приобретения вакцины против коронавируса

С целью приобретения вакцины от коронавируса, как только она будет готова, правительство Армении ведет переговоры с производителями и международными организациями, которые намерены закупить большие партии вакцины для многочисленных стран. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«В мире уже есть более 100 кандидатов в вакцины, которые претендуют на то, чтобы стать окончательным результатом, однако из них около 20 с большей вероятностью станут вакциной, и первый и второй этапы исследований [вакцины испытываются в три этапа, сначала на небольшом числе людей, затем примерно на 100 человеках, затем на десятках тысяч], показывают, что, по всей вероятности, вакцины будут и их будет несколько, а не одна. Это очень важно для населения планеты в целом, потому что подобных заверений у нас не было, поскольку никогда вакцин против такого вируса не создавалось, притом, чтобы они не были опасными.

В настоящее время мы ведем переговоры по двум направлениям. Первое направление - это переговоры напрямую с производителями, я лично веду эти переговоры, например, вчера я разговаривал с коммерческим директором компании Moderna, связанной нашим соотечественником Нубаром Афеяном, и эта вакцина, если не ошибаюсь, ее производственное название - MRN1723, является одним из наиболее вероятных кандидатов. Также мы ведем переговоры с платформами ВОЗ, Gavi и ЮНИСЕФ, которые попытаются осуществить крупные закупки вакцины, то есть, большое количество для большого числа стран с тем, чтобы произошло равномерное распределение», - сообщил министр здравоохранения.

Торосян объяснил, почему правительство решило вести переговоры о приобретении вакцины против коронавируса, когда вакцины еще нет. «Здесь самая большая опасность состоит в том, что некоторые страны могут скупить сразу большие партии произведенных или даже еще не произведенных вакцин, а до других стран она дойдет слишком поздно, при этом, для этих стран она будет доступна в начале 2021 года или в конце 2020 года, а для других – еще через год. Вот почему очень важно вести эти переговоры уже сегодня, когда еще нет конечного продукта. По разным оценкам, [вакцина] будет доступна для поставок странам либо в конце 2020-го, либо в начале 2021 года. Информация об этом будет окончательно ясна в начале осени, потому что в это время ожидается подведение итогов или промежуточное подведение итогов третьего этапа испытаний. Но тот факт, что вакцина будет и изменит всю ситуацию, и мы вернемся к нашей обычной жизни, без масок и без соблюдения остальных правил, уже радует. Мы должны следить и не отставать от развития событий, продолжая переговоры», - сказал глава Минздрава.

«На фоне этой новости считаю, что необходимо еще больше ужесточить соблюдение противоэпидемических правил, чтобы не обрекать людей на смерть, - сказал премьер-министр Никол Пашинян, добавив. - Каждый из нас, не следуя противоэпидемическим правилам, с большой вероятностью обрекает на смерть другого гражданина, но ни один из нас не может гарантировать, что этим гражданином не окажется он сам или член его семьи, его родственник».

По данным Минздрава, за прошедшие сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 593, в общем составив 26658. За сутки было проведено 2100 тестов. За последние сутки скончались еще 6 человек. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 459. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 473 и сейчас составляет 15036. Число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11010.

Армения экспортирует маски

На сегодняшнем заседании кабмина с примечательным заявлением выступил председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян. Он заявил, что на рынке есть избыток масок, и Армения теперь экспортирует маски отечественного производства.

«Поскольку импортированные маски были импортированы два месяца назад, они были импортированы по довольно высокой цене, местная продукция стоит 60 драмов за штуку, и сейчас у нас профицит масок, то есть, у нас имеется больше масок, чем продается. Уже была импортирована одна партия масок из Армении по 60 драмов за штуку, о второй партии также объявлено», - сказал он.