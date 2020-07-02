Летний призыв начинается непривычно тихо. Призывники отправляются в армию в соответствии со строгими противоэпидемическими правилами, без традиционных многолюдных собраний и мероприятий.

Отправка из военного комиссариата на Республиканский сборный пункт, а затем в воинскую часть организуется в соответствии с правилами безопасности и дистанционно, в беседе с Радио Азатутюн пояснил начальник службы призывного и мобилизационного пополнения Министерства обороны Армен Автандилян.

«По решению коменданта, везде на сборном пункте: в столовой, на плацу сделана разметка квадратами на расстоянии полутора метров друг от друга», - сказал Автандилян.

Исходя из правил безопасности, даже СМИ запрещено проводить съемку и брать интервью. Контакты с призывниками сведены к минимуму.

На Республиканском сборном пункте призыв организуется только на открытом воздухе, с соблюдением необходимой социальной дистанции. На сборном пункте призывников небольшими группами ведут на измерение температуры, а затем на тестирование.

«Призывник приходит, ему измеряют температуру, затем он сдает тест н аCOVID-19, также сдает кровь. <...> После этого он проходит обязательное флюорографическое обследование легких, а также медосмотр. И если, не дай Баг, будет выявлен COVID-19, мы его изолируем», - сказал начальник Службы призывного и мобилизационного пополнения Минобороны.

Собрания возле республиканского сборного пункта запрещены. Родители и родственники призывников следят за жеребьевкой из военных комиссариатов. По сообщению Минобороны, после прохождения этапов медицинского обследования на сборном пункте призывники перед отправкой в воинские части еще 14 дней будут оставаться в карантинной зоне и начнут службу только после отрицательного результата теста на коронавирус.