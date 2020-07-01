Мхитарян продлил контракт с «Ромой»

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, останется в итальянской «Роме» как минимум до конца текущего сезона. Итальянский клуб заявил, что договорился с «Арсеналом» о продлении договора его аренды.

«Есть также предварительное соглашение о следующем сезоне», - заявила «Рома».

«Я счастлив, что остаюсь, - написал Мхитарян в Facebook, добавив: - Есть еще цели, которых я здесь не достиг, и я ожидаю, что этот сезон мы закончим с высокими результатами».

А в интервью официальному сайту «Ромы» полузащитник заявил: «Мы не очень хорошо выступили после возобновления чемпионата, но мы не сдаемся, у нас впереди еще 10 встреч, и мы сделаем все возможное, чтобы заработать много очков».

В текущем сезоне Мхитарян отыграл за «Рому» в 15 матчах, на его счету 6 голов и 3 голевые передачи.