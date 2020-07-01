COVID-19: За сутки в Армении выявлено 523 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 515

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 523, в общем составив 26065.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 515 и сейчас составляет 14563.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 453.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 149 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10900, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 113665 (1821 за последние сутки).