Макрон направил письмо со словами поддержки Пашиняну. Франция готова предоставить кредит на сумму 80 млн евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо со словами поддержки премьер-министру Николу Пашиняну, подчеркнув, что пандемия должна стать уникальным поводом для сотрудничества в борьбе против нее и ее последствий и что Франция готова оказать содействие в Армении, предоставив кредит размере до 80 млн евро. А кроме того, в ближайшие дни в Армению прибудет новая команда французских врачей-волонтеров.

В письме Макрона, опубликованном пресс-службой премьер-министра Армении сегодня утром, сказано: «Господин премьер-министр, дорогой Никол, узнал о недавнем Вашем выздоровлении от коронавирусной инфекции и очень рад, что Вы и Ваша семья уже здоровы. Сегодня перед Францией, как и перед Арменией, стоят большие вызовы в здравоохранительном, экономическом и социальном плане. Кризис не должен заставлять нас отступать. Наоборот, пандемия должна стать уникальным поводом для сотрудничества в борьбе против нее и ее последствий. В этом контексте хочу заверить Вас в солидарности Франции и готовности оказать Армении конкретное содействие. Франция рядом с Вами как в контексте своего вклада в беспрецедентное финансовое содействие Евросоюза, так и в контексте двусторонней поддержки. В ближайшие дни Франция вновь отправит в Армению новую команду врачей-волонтеров, которая придет на замену тем, которые уже помогают своим армянским коллегам в борьбе с Covid-19».

«Этот кризис является вызовом и для экономик двух наших стран. Посредством уже действующего в Армении Французского агентства развития Франция готова рассмотреть вопрос о предоставлении кредита государственной политики в размере 50-80 млн евро, что позволит частично удовлетворить дополнительные нужды бюджетного финансирования, с которыми Ваша страна сталкивается в этом году», - продолжил Макрон.

Вчера также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером, в ходе которого, согласно сообщению МИД Армении, состоялся обмен мнениями вокруг проблем, обусловленных пандемией COVID-19, и шагов, предпринимаемых по их преодолению на национальном уровне. Была подчеркнута важность международной солидарности и сотрудничества в борьбе с пандемией. Глава МИД Армении выразил благодарность правительству США за оказываемое Армении финансовое содействие.