Премьер-министр 123 граждан находятся в критическом состоянии, 529 - в критическом состоянии

На данный момент в больницах 123 пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии, 529 – в тяжелом, а 1739 - страдают пневмонией. Об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, несоблюдение противоэпидемических правил продолжается. «Даже очень поверхностный мониторинг соцсетей показывает, что вопреки необходимости начать противоэпидемическое движение и проявлять противоэпидемическое поведение ряд граждан проявляют больше проэпидемическое поведение», - сказал он.

По словам премьера, социальная дистанция не соблюдается, несмотря на то что перед зданиями различных организаций была сделана разметка. «Все мы демонстрируем пренебрежительное отношение к противоэпидемическим правилам», - сказал Пашинян, призвав всех - от государственных органов до воинских частей, банков и таможни соблюдать необходимые меры.

«Наша полиция, прежде всего, должна проявлять высокую дисциплину в соблюдении противоэпидемических правил в своих рядах, и представители полиции не должны проходить равнодушно мимо какого-либо случая.

Преодоление этого кризиса зависит от наших коллективных усилий и нашей коллективной воли. Сегодняшние масштабы заболеваемости позволяют говорить о том, мы все сделали что-то не так, и все мы нуждаемся в «рестарте» и внедрении дисциплины», - подчеркнул премьер-министр.