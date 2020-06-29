COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 482, в общем составив 25127.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 29 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 181 и сейчас составляет 13297.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 433.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 143 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11254, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 110571 (1398 тестов были проведены за последние сутки).