«Процветающая Армения» представила обращение в Конституционный суд

Парламентская фракция партии «Процветающая Армения», которая считает недавние поправки к Конституции неконституционными, обратилась в Конституционный суд. Секретарь фракции Арман Абовян сообщил, что помимо его коллег по фракции к обращению присоединился независимый депутат Тигран Уриханян.

Сегодня утром депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян сообщила журналистам, что накануне в суд был направлен электронный вариант обращения, а сегодня утром она передала главе аппарата КС Эдгару Казаряну письменный вариант.

По ее словам, Казарян сообщил ей, что вопрос о том, будет ли обращение принято в производство, будет рассмотрен в течение 15 дней.