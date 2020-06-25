Царукян, Ванецян и Сагателян обсудили внутриполитическую ситуацию в стране

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян, бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ), глава недавно созданной партии «Родина» Артур Ванецян и представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» в Армении Ишхан Сагателян встретились и обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

В заявлении трех оппозиционных партий не уточняется, что именно будут предусматривать план действий и дорожная карта, которые они собираются совместно разработать.

В беседе с Радио Азатутюн Артур Ванецян не пояснил, что они обсуждали, к примеру, с Гагиком Царукяном, лишь сказал, что в последнее время встречи с ним носят регулярный характер, в ходе этих встреч они обсуждают также пути восстановления конституционного порядка в стране.

«Внутриполитическая ситуация в последнее время, не только по нашей оценке, но и по оценке широких слоев общественности, мягко говоря, ненормальная. У нас, представителей политических сил, есть общие опасения по поводу политической ситуации. Будут проведены политические консультации», - добавил Ванецян.

На вопрос, включили ли они в свою повестку дня проведение митингов, он ответил: «До тех пор, пока действуют ограничения чрезвычайного положения, не думаю, что будут митинги. Но в политических процессах митинги – это тот инструментарий, которым мы также воспользуемся».

Связаться с кем-либо из «Процветающей Армении» сегодня не удалось.

А представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» в Армении Ишхан Сагателян сказал Радио Азатутюн, что будет разработана дорожная карта действий, после чего созданная рабочая группа опубликует детали. «Есть много предложений, много идей, но пока это не принято руководящими органами трех партий, говорить об этом неправильно. Мы не исключаем также идею организации митинга, но на данный момент у нас нет решения», – сказал он.

И Ишхан Сагателян, и Артур Ванецян в беседах с Радио Азатутюн не исключили организации митингов. Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян, который сейчас обвиняется в фальсификации выборов, также несколько дней назад говорил о бунте народа, заявив, что через три месяца наступит голод.

Сегодня с трибуны парламента премьер-министр Никол Пашинян отреагировал на эти заявления. «Вы запугиваете нас митингами?.. Запугивайте нас деньгами, запугивайте нас своей способностью грабить, своим образовательным цензом… Вы пришли запугать нас митингами? Вот те на!»

Гагик Царукян, потребовавший 100-процентной смены правительства, назвал предъявленное ему обвинение в организации подкупа избирателей политическим преследованием. В правящей партии ответили на это так: Царукян сделал заявление о смене правительства, когда узнал о возбужденном против него уголовном деле.

На прошлой неделе, когда в суде решался вопрос меры пресечения в отношении Царукяна, в знак поддержки к зданию суда пришел Артур Ванецян, который в прошлом году со скандалом был освобожден от должности главы СНБ, а спустя несколько месяцев был избран председателем новосозданной партии «Родина». А АРФ «Дашнакцутюн», которая на внеочередных парламентских выборах 2018 года не смогла преодолеть 5-процентный барьер, сегодня видит необходимость в проведении досрочных выборов.

После совместного заявления трех оппозиционных партий представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и никогда ранее не занимавшийся политикой, но сегодня возглавляющий новообразованную партию Артур Ванецян сказали, что их объединила внутриполитическая ситуация в стране.