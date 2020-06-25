Пашинян: Мою семью сделали мишенью, потому что из меня хотят сделать второго Сержа Саргсяна

Сегодня в Национальном собрании премьер-министр Никол Пашинян очень резко ответил всем тем политическим силам, которые сегодня с разных сторон критикуют власть, обвиняя ее в провалах и неудачах.

«Сила не в деньгах, а в правде, - цитатой из известного российского фильма ответил премьер-министр тем, кто обвиняет его семью в контрабанде, коррупции и других преступлениях. - Поскольку они хотят совершить революцию, они хотят руками этих «свободных» СМИ создать из меня второго Сержа Саргсяна, создать из меня кого-то подобного им… жалкий образ. И нет никаких сомнений в том, что мы вынудим капитулировать эту коррумпированную систему, всех их вместе, в одной корзине. Потому что за нашими спинами, в наших умах и в наших сердцах есть лишь одно, и это одно - правда».

«В Армении нет ни социального, ни экономического, ни политического кризиса, кроме кризиса из-за коронавируса», - заявил Пашинян, подводя итоги ежегодного отчета об исполнении государственного бюджета на 2019 год. Он подчеркнул, что сегодня для некоторых политических кругов коронавирус стал манной небесной, чтобы возродиться и распространять дезинформацию посредством управляемых ими СМИ.

«У политической бациллы появился шанс возродиться... им так кажется. И теперь они пришли и говорят из тени, говорят о социальных бунтах… Уважаемые, когда вы говорите о социальном бунте, вы бойтесь этого социального бунта, потому что если произойдет социальный бунт, то что у нас есть, чтобы это стало жертвой социального бунта. В первую очередь ваши незаконно построенные дворцы, ваши бентли станут жертвой социального бунта, посмотрим, где вы окажетесь в результате этого социального бунта и в каком положении, что очень важно…», - отметил премьер-министр.

Премьер-министр заверяет, что сегодня происходит реформирование политического поля, и тем, кто «как марионетки управлялись из-за кулис», больше не будет места в политическом поле. «Некто из известной семьи говорит: «я мужчина», а сам не вылезает из-под кухонного стола, да еще другим дает советы, говорит: «выйдите из Facebook и приобщитесь к реальности». Ты сам сначала выйди из кухни, потому давай советы другим», - заявил Пашинян.

В своем политическом выступлении, которое продлилось более получаса, Пашинян не забыл ответить и фракции «Просвещенная Армения», критикующей основную тему дня – исполнение госбюджета на 2019 года. Кстати, «Просвещенная Армения» была единственной оппозиционной фракцией на сегодняшнем заседании парламента. Глава фракции Эдмон Марукян заявил, что они будут голосовать против недоисполненного бюджета, подчеркнув, что вместо развития экономики правительство делает все, чтобы заставить оппозицию замолчать.

«На меня нападаете - это насилие. Против лидера другой фракции возбуждается дело, я говорю, что доказательств нет, 87 человек голосуют, дело идет в суд, суд его отпускает. Это то, что вы сделали в последнее время. Вы заняты подавлением политических оппонентов, подавлением оппозиционных газет», - заявил Марукян.

«Мы должны защищать демократию от некоторых, ибо демократия – это не вседозволенность», – в ответ на это сказал Пашинян, напомнив, сколько СМИ сегодня находятся под контролем бывших властей.

Премьер-министр не ограничился средствами массовой информации. Фактически, он впервые перечислил названия ряда компаний, которые, по его утверждению, имеют отношение к семье Сержа Саргсяна.

«Вы украли Дзора ГЭС, семья Сержа Саргсяна. Посредством компании «Спайка» вы занимались контрабандой, семья Сержа Саргсяна. Гостиница «Хилтон» - ваша, гостиница «Опера сют» - ваша. Существовала система фальсификации выборов, которой управляла семья Сержа Саргсяна», - заявил премьер.

В этом контексте Пашинян не забыл напомнить ППА о ее прошлом. Хотя крупнейшая оппозиционная парламентская партия бойкотировала сегодняшнее заседание и не присутствовала в зале, Пашинян объяснил это отсутствие иначе. «По моей оценке, политическая сила самоуничтожилась. То есть, разве это новость, что в Армении есть политические силы, которые раздавали предвыборные взятки? Или разве это новость, что партия «Процветающая Армения» была избрана путем взяток на выборах? Это новость для кого-то? И когда ты встаешь и с этой трибуны говоришь что-то, что на самом деде не так, и об этом все знают, это означает самоуничтожение», - заявил он.

Обращаясь к звучащей со стороны оппозиции критике в адрес власти о том, что в стране осуществляется политическое преследование, Пашинян задал вопрос: «Где вы видели, чтобы жертву политического преследования суд отказался арестовать?»

Однако премьер-министр признал, что в их работе есть недостатки. В качестве серьезнейшего недостатка в исполнении бюджета он назвал неудачу в деле возврата коррупционных сумм. Чтобы добиться успеха, нужно решить проблемы правового поля. И здесь пока, похоже, замкнутый круг.

Премьер-министр вновь заявил, что вопрос судов в Армении не решен по одной причине: правительство не хочет заменять «марионеточную» систему новой «марионеточной» системой.