Накануне состоялась встреча лидеров ППА, АРФД и партии «Родина»

Накануне состоялась встреча лидеров партии «Процветающая Армения» (ППА), партии «Родина» и представителей Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), в ходе которой стороны обсудили «сложившуюся в стране ситуацию, пути восстановления конституционного порядка». Об этом сообщает офис по связям с общественностью АРФД.

«Достигнута договоренность о создании рабочей группы, состоящей из представителей трех партий, которая разработает совместный план действий и дорожную карту для обеспечения широкой консолидации и сопоставит предпринимаемые шаги», - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что общественности периодически будет предоставляться информация о решениях, принятых совместно рабочей группой.