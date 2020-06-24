В январе-мае онлайн-торговля в Армении выросла на 14,6%

За первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Армении зафиксирован значительный рост онлайн-торговли - на 14,6%, она составила 5 млрд 769 млн 900 тыс. драмов или 11,8 млн долларов США по сегодняшнему обменному курсу. Об этом говорится в справке, предоставленной сегодня Радио Азатутюн Статистическим комитетом РА.

При этом подавляющая часть онлайн-торговли в Армении сосредоточена в Ереване: в январе-мае в столице объем онлайн-торговли составил 5 млрд 712 млн драмов или 99% всей онлайн-торговли в Армении.

С 16 марта этого года, когда в стране из-за коронавируса было объявлено чрезвычайное положение, стало очевидно, что онлайн-торговля и онлайн-услуги в Армении, как и во всем мире, растут.

Основатель известной в Армении компании по доставке продуктов питания на дом путем онлайн-заказа Menu Group Ваан Керобян сегодня в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение, что за прошедшие три месяца подавляющее большинство армянских компаний либо начали предоставлять онлайн-услуги, либо рассматривают этот вариант. «Коронавирус значительно ускорил процесс перехода к онлайн-торговле», - подчеркнул предприниматель.

«У тех, кто был активен в онлайн-пространстве, произошел рост по крайней мере на 30-40% за последние три месяца, а у тех, кто был пассивен, возможно, уже значительная часть оборота переместилась в онлайн. Конечно, большинство из них могут выйти позже, чем новички, потому что для этого вам уже нужна эффективность работы, бизнес-логика должна работать должным образом, но в то же время, безусловно, значительный рост был у всех. Конечно, в оффлайне все жалуются, то есть общий оборот резко упал, но онлайн значительно вырос, поэтому соотношение онлайн и оффлайн сейчас значительно выше, чем раньше», - сказал основатель Menu Group.

По словам Керобяна, особенно впечатляет резкий рост числа платежей, совершаемых во время онлайн-торговли кредитными картами. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно в 3 раза.

«Если в прошлом году у нас в среднем онлайн-платежи составляли 15%, то есть, платежи по кредитным картам, то в январе-феврале они уже составляли 25%, потому что был принят закон о том, что люди должны получать зарплату только безналичным путем, а после кризиса платежи посредством кредитных карт достигли уже 55-60%, что очень впечатляет, потому что мы все стремимся обезналичить нашу жизнь, - сказал Ваан Керобян, отметив: - 55-60% онлайн-торговли уже оплачивается кредитными картами. В магазинах, естественно, очень мало, около 15%, но можно сказать, что онлайн-продажи сделали скачок с 15% в прошлом году до 55-60% в настоящее время, то есть онлайн-платежи выросли примерно в 3-4 раза».

Основатель-директор известной армянской компании Zangi, действующей в сфере видеосвязи, Ваграм Мартиросян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что по сравнению с прошлым годом они зафиксировали рост до 30%.

«У нас также есть рост, и у нас есть хорошие ожидания в связи с этим. Сегодняшняя тенденция в мире, правда, очень плохо, что возникла эта вирусная пандемия, но вместе с тем она внесла некоторые изменения, одним из изменений, самым известным изменением, можно сказать, стало появление Zoom и ее всемирное признание. В этой тенденции есть также и мы - Zangi, потому что когда весь мир идет по пути все большего предоставления онлайн-услуг, удаленных услуг, спрос на услуги Zangi в мире растет», - сказал Ваграм Мартиросян.

По словам Мартиросяна, в настоящее время Zangi больше предоставляет услуги различным компаниям, где спрос на решения, предлагаемые Zangi, в последние месяцы и сейчас неуклонно растет.

«Если мы посмотрим на цифры, в эти последние месяцы мы имеем рост на 20-30% по сравнению с прошлым годом. У нас огромный спрос на системы телемедицины и дистанционного обучения. Сейчас мы активно готовим такие решения, потому что есть огромный спрос, без преувеличения, мы сегодня ежедневно получаем десятки мейлов и от разных больниц, и от очень больших систем и от отдельных компаний по всему миру, которые хотят начать этот бизнес, но на данный момент у нас нет готовых решений, и мы разрабатываем готовые решения, на мой взгляд, после того, как у нас будут эти решения, произойдет рост наших продаж и компании в целом не на 20-30%, а во много раз», - подчеркнул основатель-директор компании Zangi.