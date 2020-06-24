США призывают Азербайджан быть более прозрачным в вопросе проведения военных учений

Соединенные Штаты еще с августа прошлого года призывают Азербайджан быть более прозрачным в вопросе проведения военных учений, предоставляя дополнительную информацию об их масштабе и значении.

«Согласно Венскому соглашению, Азербайджан был обязан уведомить как минимум об одном крупномасштабном учении, чего он не сделал», - отмечает Госдепартамент США в ежегодном докладе о контроле над вооружениями.

Госдеп напомнил, что в прошлом году Баку, по данным Министерства обороны Азербайджана, провел как минимум три крупномасштабных военных учения с задействованием 10 тысяч военнослужащих, сотен танков, крупной военной техники и военно-воздушных сил, однако ни в одном случае не предоставил информацию об этом Вашингтону.

Азербайджан продолжает нарушать свои обязательства, отмечают авторы доклада, добавляя, что «в августе 2019 года Соединенные Штаты передали Азербайджану свою обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности».

В представленном Конгрессу докладе Госдепартамент подчеркнул, что продолжит заниматься этим вопросом и в ближайшем будущем на двусторонних и многосторонних встречах с Азербайджаном вновь подчеркнет необходимость предоставления всеобъемлющей и своевременной информации о военных учениях.

«Военные учения, о которых не сообщается или не предоставляется вся информация, подрывают Венское соглашение», - подчеркивается в докладе Госдепартамента.

Соглашение было подписано под эгидой ОБСЕ в 2011 году с целью укрепления доверия между государствами-членами в сфере безопасности и установления контроля над вооружениями.