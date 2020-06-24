«Просвещенная Армения» пока не будет присоединяться к заявлению ППА, а обратится в КС после завершения расследования по делу Кочаряна

Парламентская фракция «Просвещенная Армения» пока не будет присоединяться к заявлению другой оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) для того, чтобы оспорить конституционные поправки, принятые парламентом 22 июня, но обратится в Конституционный суд после завершения расследования по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом на утренней пресс-конференции заявил глава фракции Эдмон Марукян.

Отметим, что Конституционный суд начнет рассмотрение заявления бывшего президента 7 июля.

Фракция ППА накануне заявила, что намерена оспорить закон о конституционных изменениях, принятый Национальным собранием, в Конституционном суде, назвав его антиконституционным. У возглавляемой Гагиком Царукяном 25 мест в парламенте, в то время как для обращения в Конституционный суд необходимо не менее 27 подписей. Следовательно, без поддержки фракции «Просвещенной Армении» ППА не будет иметь возможности обратиться в Конституционный суд.

В соответствии с конституционными поправками, принятыми Национальным собранием в понедельник, полномочия судей Конституционного суда, которые находятся в должности более 12 лет, будут прекращены, также будут прекращены полномочия председателя Конституционного суда, а после заполнения вакансий судьи изберут нового председателя Конституционного суда из своего состава.