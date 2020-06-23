Экономика: самый глубокий спад за 75 лет

Общий спад мировой экономики в 2020 году может составить 5,2%, отмечает в недавнем прогнозе Всемирный банк. Нынешняя рецессия станет первой из всех за последние 150 лет, которая была вызвана исключительно глобальной пандемией.
Текущий прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – спад ВВП мира на 6%, если не будет второй “волны” пандемии COVID-19, и на 7,6% - если она все же случится, породив новые карантинные меры.
Текущий прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – спад ВВП мира на 6%, если не будет второй “волны” пандемии COVID-19, и на 7,6% - если она все же случится, породив новые карантинные меры.