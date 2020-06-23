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Экономика: самый глубокий спад за 75 лет

Общий спад мировой экономики в 2020 году может составить 5,2%, отмечает в недавнем прогнозе Всемирный банк. Нынешняя рецессия станет первой из всех за последние 150 лет, которая была вызвана исключительно глобальной пандемией.
Текущий прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – спад ВВП мира на 6%, если не будет второй “волны” пандемии COVID-19, и на 7,6% - если она все же случится, породив новые карантинные меры.
Из всех рецессий в экономике мира за последние 150 лет, судя по оценкам Всемирного банка, нынешняя может оказаться 3-ей по глубине спада экономического роста, но самой крупной за период с 1945 года. При этом она затронет 93% стран мира &ndash; больше, чем любая другая из рецессий, начиная с 1870 года.
1 Из всех рецессий в экономике мира за последние 150 лет, судя по оценкам Всемирного банка, нынешняя может оказаться 3-ей по глубине спада экономического роста, но самой крупной за период с 1945 года. При этом она затронет 93% стран мира – больше, чем любая другая из рецессий, начиная с 1870 года.
Эксперты ОЭСР оценили два возможных сценария: спад ВВП стран мира при одной &ldquo;волне&rdquo; пандемии коронавируса и - если возникнет вторая. В первом случае, по этим прогнозам, резкий спад экономического роста в мире в 2020 году может быть почти полностью &ldquo;отыгран&rdquo; уже к концу 2021-го. В случае же второй &ldquo;волны&rdquo; пандемии общий объем мирового ВВП и к началу 2022-го года окажется заметно меньшим, чем был в 2019-ом.
2 Эксперты ОЭСР оценили два возможных сценария: спад ВВП стран мира при одной “волне” пандемии коронавируса и - если возникнет вторая. В первом случае, по этим прогнозам, резкий спад экономического роста в мире в 2020 году может быть почти полностью “отыгран” уже к концу 2021-го. В случае же второй “волны” пандемии общий объем мирового ВВП и к началу 2022-го года окажется заметно меньшим, чем был в 2019-ом.
В 37 странах ОЭСР (47% мировой экономики) спад ВВП в 2020 году может составить в среднем 7,5% или 9,3% (в случае второй &ldquo;волны&rdquo; пандемии). В среднем для стран БРИКС эксперты ОЭСР прогнозируют спад на 5,8% и 7,7% соответственно. В большинстве стран ОЭСР показатель ВВП на душу населения снизится в 2021 году до уровня 2016 года или даже 2013-го (в случае второй &ldquo;волны&rdquo; пандемии), полагают авторы прогноза организации.
3 В 37 странах ОЭСР (47% мировой экономики) спад ВВП в 2020 году может составить в среднем 7,5% или 9,3% (в случае второй “волны” пандемии). В среднем для стран БРИКС эксперты ОЭСР прогнозируют спад на 5,8% и 7,7% соответственно. В большинстве стран ОЭСР показатель ВВП на душу населения снизится в 2021 году до уровня 2016 года или даже 2013-го (в случае второй “волны” пандемии), полагают авторы прогноза организации.
Масштабы мер поддержки национальных экономик в Европе, США и Японии, судя по оценкам Всемирного банка, многократно превысили те, которые принимались во время финансового кризиса&nbsp;2008-2009 г.г.&nbsp; Спад общемирового спроса на нефть в 2020 году может стать крупнейшим в новейшей истории, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), а в 2021 году ожидается его восстановление лишь примерно на 2/3. Резервные запасы нефти в странах ОЭСР еще в апреле существенно превысили средний их уровень за последние 5 лет. По прогнозам Всемирного банка, уже к середине года может возникнуть проблема свободных мощностей для хранения этих резервов. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
4 Масштабы мер поддержки национальных экономик в Европе, США и Японии, судя по оценкам Всемирного банка, многократно превысили те, которые принимались во время финансового кризиса 2008-2009 г.г. 
Спад общемирового спроса на нефть в 2020 году может стать крупнейшим в новейшей истории, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), а в 2021 году ожидается его восстановление лишь примерно на 2/3. Резервные запасы нефти в странах ОЭСР еще в апреле существенно превысили средний их уровень за последние 5 лет. По прогнозам Всемирного банка, уже к середине года может возникнуть проблема свободных мощностей для хранения этих резервов.       
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