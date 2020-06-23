Гасанов: Из-за установленным вдоль линии соприкосновения американских систем видеонаблюдения армян уже «не достать» стрелковым оружием

По утверждению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, одной из главных причин относительного спокойствия на линии соприкосновения за последние два года являются поставленные Армении американские оборонные технологии. Об этом руководитель военного ведомства Азербайджана заявил в минувшее воскресенье в эфире азербайджанского русскоязычного канала CBC.

«Армяне, благодаря своим спонсорам в США закупили, правда никто не ответил мне как, оборудование военного предназначения и установили вдоль линии фронта - системы наблюдения, а сами отошли, чтобы мы их не доставали стрелковым оружием», - посетовал министр обороны Азербайджана.

По словам Гасанова, он, кстати, обратился к представителям США по вопросу поставок оборудования военного назначения Армении, но так и не получил четкого ответа. «Мне так никто не ответил, в том числе и американская сторона, как им это удалось», - отметил он.

В интервью азербайджанскому телеканалу Закир Гасанов также прозрачно намекнул на еще один фактор, препятствующий активным действиям подразделений, находящихся в его подчинении. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в тылу дислоцированных на передовой азербайджанских войск, в непосредственной близости от опорных пунктов. По словам министра обороны Азербайджана, армяне находятся в более выгодном положении в этом отношении. «С армянской стороны вдоль линии соприкосновения населенных пунктов нет», - отметил Гасанов.

В сложившейся ситуации, когда возможности активных действий на передовой с 2018 года были значительно ограничены, армия Азербайджана основной упор сделала на проведении инженерных работ.

«Воспользовавшись этими возможностями, мы провели масштабные инженерные работы на линии фронта. Мы смогли по максимуму выполнить поставленные перед нами задачи. Я не могу вдаваться в подробности, но мы не потратили это время впустую. Нам нужно было провести некоторую перегруппировку, выполнить инженерные работы, и сейчас мы практически завершаем их», - заявил он.

Параллельно с инженерными работами, по словам Гасанова, азербайджанская армия продолжает в ходе военных учений приспосабливать к своим потребностям те вооружения, которые были приобретены в последние годы у разных стран мира - от Испании до России, от Израиля до Беларуси. По словам Закира Гасанова, кстати, Азербайджан только на закупку российского и израильского оружия потратил 10 миллиардов долларов.

«Недавно в прессе появилось видео испытаний ракеты «Лора» израильского производства. Мы не скрываем, что эта ракета находится в нашем арсенале, мы даже показали ее во время военного парада. Это одна из лучших ракет в мире. Также у нас есть [белорусские] системы «Полонез», у нас есть и ряд других ракет с дальностью полета 120, 150 километров», - заявил глава Минобороны Азербайджана.