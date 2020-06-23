Никол Пашинян гордится своей политической командой

«Национальное собрание приняло поправки в Конституцию, согласно которым действующий председатель Конституционного суда отстраняется от должности, а три члена Конституционного суда отправляются на пенсию», - вчера поздно вечером на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

«Было принято также изменение закона «Регламент НС», которое вступит в силу после подписания президентом Республики, после чего председатель НС опубликует пакет конституционных изменений, и с этого момента председатель КС будет считаться отстраненным, а полномочия трех судей КС прекратятся», - подчеркнул глава государства.

«Горжусь нашей политической командой - фракцией «Мой шаг»», - добавил Никол Пашинян.

Представленный группой депутатов фракции «Мой шаг» проект конституционных изменений парламент в понедельник принял 89 голосами «за», проголосовавших против и воздержавшихся не было.

С момента вступления в силу поправок в 213-ю статью Конституции полномочия Грайра Товмасяна на должности председателя Конституционного суда прекратятся, но он останется членом КС. Трое членов КС – Грант Назарян, Феликс Тохян и Альвина Гюлумян, находящиеся на этой должности больше 12 лет, уйдут на пенсию.