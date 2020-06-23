РПА и АРФ «Дашнакцутюн» осуждают принятие конституционных изменений парламентом

«То, что произошло, является узурпацией власти, так как большинство в Национальном собрании в порядке, не предусмотренном Конституцией, овладевает полномочиями Конституционного суда и президента страны», - заявили в бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), комментируя принятие парламентом конституционных изменений, предусматривающих изменения в составе Конституционного суда.

«Вся уголовная и политическая ответственность за это возмутительное посягательство на государственность лежит лично на Николе Пашиняне и депутатах Национального собрания, которые проголосовали за этот пакет», - говорится в заявлении, с которым исполнительный орган РПА выступил накануне поздно вечером.

РПА утверждает, что этим шагом власти Армении также показали неуважение к международным обязательствам, взятым на себя страной, и в очередной раз нанесли ущерб репутации Армении.

«Процесс разрушения государственности неизбежно приведет к непоправимым потерям, единственным способом избежать которых является отстранение Никола Пашиняна от власти», - заявили в бывшей правящей партии.

Верховный орган другой внепарламентской партии, АРФ «Дашнакцутюн», в своем заявлении утверждает, что представление, обсуждение и принятие пакета в Национальном собрании «на скорую руку и безответственным образом», «доказывает, что сегодняшние политические власти последовательно игнорируют Основной закон страны, исходя из личных и политических интересов, осуществляют свое желание иметь послушный суд».

«Этот позорный и недопустимый антиконституционный процесс должен быть остановлен. Антиконституционные решения по изменениям в Конституцию, принятые Национальным собранием, должны стать предметом обсуждения в Конституционном суде», - говорится в заявлении АРФ «Дашнакцутюн».

Обращаясь к президенту, АРФ «Дашнакцутюн» заявляет, что «как глава государства он должен высказать свою четкую позицию по этому антиконституционному процессу и предпринять необходимые действия».