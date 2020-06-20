Карабахский лидер: В 2016 году небо над Степанакертом было незащищенным

Во время войны в апреле 2016 года небо над Степанакертом был незащищенным. Такое громкое заявление накануне вечером в интервью Общественному телевидению Армении сделал новоизбранный лидер Карабаха Араик Арутюнян. Он добавил, что не хочет вдаваться в подробности.

В то же время, как подчеркнул Арутюнян, «сегодня у нас небо намного безопаснее».

В результате четырехдневной войны, которая произошла в апреле 2016 года, с армянской стороны были убиты более ста человек. Еще в то время тогдашний президент Армении Серж Саргсян признавался в потере 800 гектаров земли, но недавно он в два раза занизил потерю, заявив уже о 400 гектарах потерянной территории.

«Мы были гораздо более беззащитны, я не хочу раскрывать скобки, Степанакерт был незащищен, небо над Степанакертом было незащищено в 2016 году. Я не хочу вдаваться в подробности. Сегодня я хочу с уверенностью заявить, что небо защищено не только над Степанакертом, но и над всем Арцахом [Карабахом – ред.]», - заявил Арутюнян.

«Сегодня у нас гораздо более безопасное небо, то есть, возможности нашей противовоздушной обороны таковы, что я могу с уверенностью сказать, что такой проблемы не будет. Это и современные противоздушные установки, и, почему бы нет, авиация, которую сегодня имеет Республика Армения», - добавил карабахский лидер.

То, что четыре года назад азербайджанские беспилотники сумели достичь Степанакерта, признавали и тогдашние власти Нагорного Карабаха. Поздно вечером 7 апреля 2016 года, через два дня после соглашения о прекращений огня, когда в Степанакерте проходили переговоры между тогдашним лидером Карабаха Бако Саакяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в небе над Степанакертом появился азербайджанский беспилотник. На следующий день официальный представитель Бако Саакяна, Давид Бабаян, заявил Радио Азатутюн, что беспилотник был уничтожен.

Что касается заявления Араика Арутюняна, за комментариями Радио Азатутюн обратилось в министерства обороны Армении и Карабаха, но в обоих ведомствах отметили, что не считают целесообразным комментировать заявления карабахского лидера.

Араик Арутюнян не единственный высокопоставленный представитель Карабаха, который публично заявил о недостатках армянской стороны во время войны. В августе 2016 года тогдашний министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян заявил, что у армянских вооруженных сил в период до апрельской войны не было технических средств глубокой разведки, что делало невозможным обнаружение подготовки крупномасштабных действий противника.