Никол Пашинян не поедет в Москву для участия в параде Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом премьер-министр Армении сообщил президенту России Владимиру Путину в письме.

«Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра, говорится в письме Пашиняна.

Он также отметил, что Победа в Великой Отечественной Войне является «нашим общим достоянием».

«Надеюсь на нашу скорую встречу, которая позволит обсудить вопросы повестки дня союзнических отношений между нашими странами», также сказано в письме Пашиняна.



Напомним, что ранее премьер-министр Армении подтвердил свое участие в предстоящем в Москве военном параде.