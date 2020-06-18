Предлагается наделить НКТР новыми полномочиями, чтобы она стала «телохранителем и врачом» для медиасферы

Национальное собрание сегодня начало обсуждать законопроект о внесении изменений в закон «О лицензировании» и закон «Об аудиовизуальных СМИ». Авторы законопроекта - Ваагн Тевосян и Мхитар Айрапетян из фракции «Мой шаг», а также независимый депутат Арман Бабаджанян.

Основной докладчик Ваагн Тевосян заявил, что в первую очередь этим законом будут регламентированы те вопросы, которые до сих пор не регулировались. По его словам, действующий закон абсолютно не регулирует сферу телевидения и радио. Законопроектом предлагается наделить новыми полномочиями Национальную комиссию по телевидению и радио (НКТР).

«Этот организм является самостоятельным организмом, независимым организмом, речь идет о медиасфере, никоим образом не осуществляется вмешательство в работу этого организма, но необходимо, чтобы был врач и одновременно также телохранитель, который сможет и держать руку на пульсе этого организма, и осуществить медицинское вмешательство в случае явлений, представляющих внутреннюю угрозу жизнедеятельности, в том числе и хирургическое вмешательство. И в то же время этот орган также будет телохранителем, который способен защитить медиасервисы от внешнего давления, в том числе политического. Регулирующий орган имел и имеет этот статус, но чтобы наделить его возможностью реализовать эти полномочия, необходимо было, чтобы мы предоставили ему также определенный инструментарий. И в этот инструментарий входят, если продолжить аналогию с медициной, как медицинские инструменты, необходимые для хирургического вмешательства, так и определенный арсенал для того, чтобы быть хорошим телохранителем», - сказал Тевосян.

Депутат считает важным принятие законодательного пакета до 20 июля 2020 года, поскольку это крайний срок, установленный для конкурсов на свободные цифровые частоты в общественном мультиплексе, то есть в сети вещания. По словам Тевосяна, необходимо принять закон раньше, чем будет объявлен конкурс, чтобы победившие в конкурсе медиасервисы действовали уже в рамках регулирования нового закона.

«Мы значительно облегчили ту статью, относительно которой были мнения, что могут возникнуть определенные проблемы со свободой слова, поэтому мы сказали, что оставим это в чистом виде, с первого по второе чтение мы продолжим работать», - отметил он.

Пакет обсуждаемых законопроектов получил положительное заключение постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта. Как оппозиционные, так и провластные депутаты согласны с тем, что поле необходимо очистить от мусора, но это нужно сделать так, чтобы право на свободу слова не было поставлено под угрозу.

«Следующим шагом, я думаю, мы должны попытаться еще больше развить институт ответственности, чтобы он на самом деле получил плоть и кровь, на самом деле действовал, потому что, повторяю, с нынешними правовыми нормами это сложно, и зачастую бессмысленно и бесцельно вступать в эту судебную волокиту, потому что ее результатом будет не то, что вы хотите. Через полтора или два года какой-то сайт опровергнет что-то, что о тебе было опубликовано, и все этим и ограничится. Думаю, что это неправомерно, и никто из нас сегодня не застрахован от того, что против него не начнется в какой-то момент подобная медиакампания», - отметил депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Говорк Горгисян.

Член правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян отметила, что в последние месяцы, особенно в ситуации пандемии, стало больше видно, какие последствия имеет дезинформация. «В законе есть пробел, и по этой части я представлю предложения перед вторым чтением, это вопрос финансовой прозрачности», - сказала Абрамян.