Пашинян прошелся по улицам Еревана, раздавая маски и призывая граждан их носить

После заседания правительства в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян прошелся по улицам Еревана, где благодарил граждан за то, что те соблюдают противоэпидемические правила, а также раздавал им медицинские маски.

Подавляющее большинство встречающихся на пути премьера граждан были в масках. Тех немногих граждан, которые не были в масках, он призвал носить их, дав им маски, а тех, кто носил маски неправильно, призвал носить их правильно.

Он также призывал граждан носить именно медицинские маски, если у них есть возможность их приобретать. Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на заседании правительства призвал граждан использовать немедицинские маски из ткани только в случае, если медицинские им не по карману, а не следовать моде, поскольку медицинские маски наиболее эффективно защищают от вируса.

Как во время заседания правительства, так и во время прогулки по Еревану Пашинян отметил, что основным источником распространения коронавируса сейчас являются дворы, где происходит общение между соседями, а также беседки, где часто представители старшего поколения любят собираться для настольных игр.

В одной такой беседке премьеру удалось убедить 93-летнего мужчину, который был без маски и упорно твердил, что с ним ничего не случится, в конце концов надеть маску.

Отметим, что в связи с коронавирусной эпидемией в Армении действует масочный режим для всех общественных мест. Неношение маски наказывается штрафом в размере 20 долларов.