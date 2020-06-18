«Число инфицированных снизить не удается» - правительство прибегнет к более жестким методам

Число инфицированных снизить не удается, а причина в повсеместном несоблюдении противоэпидемических правил, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении.

По словам Никола Пашиняна, они вынуждены применить более жесткие административные методы. «Чем больше подтвержденных положительных случаев, тем больше смертей, и поэтому каждый из нас, не заражая и не заражаясь, независимо от того, угрожает ему лично тяжелое течение болезни или нет, оказывает определенное, очень конкретное и прямое влияние на общий уровень смертности», - сказал премьер.

За последние сутки в Армении было зарегистрировано 665 новых случаев инфицирования коронавирусом, 746 человек выздоровели, 7 пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями скончались. Всего от COVID-19 умерло 309 человек. Еще два человека, зараженных коронавирусом, скончались за последние сутки от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 101. Всего в Армении 18698 человек уже заразились коронавирусом.

В настоящее время на дому или в больницах лечатся 10728 граждан. На данный момент 143 человека с коронавирусной болезнью нуждаются в госпитализации, на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян. 25 из них находятся дома, остальные находятся в других медицинских центрах, где, однако, не проводится лечение от коронавирусной болезни, и их необходимо перевести в другое медучреждение.

В тяжелом состоянии находятся 444 человека, в крайне тяжелом - 131 человек. Из них 39 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Торосян отметил, что хотя количество коек увеличивается, однако число подтвержденных случаев COVID-19 превышает количество коек.

Премьер-министр добавил, что увеличение количества коек не может быть бесконечным процессом. «Мы не можем использовать все здравоохранительные мощности исключительно для лечения коронавирусной болезни, потому что у людей, извините, происходят также инфаркты, они заболевают другими болезнями, и им тоже нужна медицинскую помощь. И если мы не уменьшим эти цифры, сколько бы мы ни увеличивали число коек, с какого то момента уже просто не будет возможности их увеличить, встанет проблема строительства новой больницы с нуля, что займет три года или два года, или один год. Так что проблема находится вне системы здравоохранения, она в эффективности наших действий: ношении масок, соблюдении социальной дистанции и дезинфекции рук», - сказал он.

Источниками инфицирования являются главным образом дворы, те адреса, улицы, где были случаи заражения. Если, например, на центральных улицах и рабочих местах есть возможность осуществлять контроль, то во дворах совсем другая картина. «Очень трудно осуществлять контроль, мы можем сколько угодно увеличивать полицейские силы, но здесь я не представляю другого инструмента, кроме как полагаться на сознательность людей. Когда мы сами смотрим, например,на то, как, сидя в беседке, наши пожилые граждане играют в нарды, как бы это ни звучало тривиально, только маска может их защитить, ничто другое не защитит их от заражения друг от друга и последующего попадания в реанимацию в тяжелом состоянию. До тех пор, пока мы не достигнем этого простого осознания у всего нашего населения, мы не сможем противостоять этому вызову», - подчеркнул Арсен Торосян.