Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

«Очередная заочная встреча по карабахскому урегулированию планируется до конца июня» - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (архив)

«Очередная заочная встреча по карабахскому урегулированию планируется до конца этого месяца», - заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что очные переговоры возобновятся тогда, когда будут сняты ограничения на международное авиасообщение, введенные в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, выступая в парламенте, вновь обратился к лидеру Азербайджана, призвав того согласиться с предложенной им формулой урегулирования конфликта, согласно которой «решение проблемы должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана и Карабаха».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG