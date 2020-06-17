«Очередная заочная встреча по карабахскому урегулированию планируется до конца июня» - Захарова

«Очередная заочная встреча по карабахскому урегулированию планируется до конца этого месяца», - заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что очные переговоры возобновятся тогда, когда будут сняты ограничения на международное авиасообщение, введенные в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, выступая в парламенте, вновь обратился к лидеру Азербайджана, призвав того согласиться с предложенной им формулой урегулирования конфликта, согласно которой «решение проблемы должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана и Карабаха».