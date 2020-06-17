Одна из телекомпаний оштрафована за распространение дезинформации о коронавирусе

Одна из армянских телекомпаний была оштрафована за распространение дезинформации о коронавирусе. Об этом сегодня в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов, заявил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Тигран Акопян, так и не назвав эту телекомпанию.

Многие депутаты отмечали, что волна пандемии сопровождается кампанией по распространению дезинформации. На вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна, не является ли распространение ложной информации о коронавирусе предательским шагом, ставящим под угрозу общественное здоровье, Акопян ответил, что такие проблемы у телекомпаний возникают в основном с гостями во время интервью. По его словам, бывают случаи, когда люди приходят в телестудию, чтобы намеренно распространять дезинформацию.

«Вы обязаны, друзья, когда видите такую дезинформацию, по крайней мере, вырезать ее. То есть, в рамках наших полномочий мы пытаемся минимизировать это, но это очень тяжелый путь, и я говорю, что это сегодня находится на грани ограничения свободы слова. Вот почему я говорю, что в новом законопроекте мы должны найти баланс между свободой слова и получением людьми объективной информации», - сказал глава НКТР.

Бабаджанян напомнил о случае, когда гость в эфире неожиданно для руководства телекомпании сказал, что вируса не существует. Телекомпания удалила этот материал.

«Мы не можем позволить, чтобы телекомпания сознательно приглашала таких гостей», - сказал он. По словам депутата, это недопустимо особенно в условиях пандемии.

«Вам поручение, поскольку это находится в вашей сфере и вы проводите мониторинг, то вы могли бы держать это в поле своего внимания», - сказал Бабаджанян.

«Это не в нашей сфере, потому что во время чрезвычайного положения эти ограничения устанавливает правительство РА, комендатура. Вы помните те ограничения, когда были введены ограничения в связи с деятельностью СМИ, затем Национальное собрание их отменило, самое удивительное было в том, что комендатура возложила эти обязательства на полицию, и, естественно, из этого ничего не вышло, и если комендатура уже два месяца не рассматривает комиссию как орган, регулирующий ситуацию с радио- и телекомпаниями, нам нечего делать», - ответил Тигран Акопян.

По словам депутата фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян, сегодня есть СМИ, которые обслуживают интересы определенного круга. Благодаря новым законодательным изменениям, пожалуй, станет возможно сделать средства массовой информации финансово прозрачными, и гражданин будет знать, какие интересы преследует та или иная телекомпания.

«Да, одно из ваших последних пристанищ - четвертая власть, потому что, создав медиаимперии, вы теперь удовлетворяетесь освещением своих кухонных приключений. Мы должны понимать, что в информационной войне, телевидение, радио, медиа являются мощным инструментом, и сегодня, к сожалению, этот инструмент используется некоторыми политическими силами, потерявшими власть, в качестве оружия против собственного народа», - сказала Багдасарян.

Свобода слова является одной из основ демократического строя, однако, по оценке депутатов правящей фракции, этот инструмент, особенно в последнее время, используется для срыва демократического процесса. В своих выступлениях депутаты фракции «Мой шаг» также отметили, что они «против ограничений, но информационный мусор должен быть убран».