COVID-19: За сутки в Армении выявлено 544 новых случая коронавируса, скончались 9 человек, выздоровели 243

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 544, в общем составив 18033.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 243 и сейчас составляет 6814.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 302.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 99 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10818, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 87600.