Церемонию вручения «Оскара» отложили из-за коронавируса

93-я церемония вручения «Оскара» перенесена в связи с тем, что эпидемия вынудила приостановить работу над некоторыми фильмами, которые должны были быть выпущены к концу года. Вместо 28 февраля церемония пройдет 25 апреля. Организаторы сдвинули сроки презентации фильмов и подачи заявок на номинацию.

Если раньше крайним сроком выхода картины в прокат было 31 декабря 2020 года, то теперь — конец февраля 2021 года. По словам организаторов, принятое решение «обеспечит гибкость, необходимую кинематографистам для завершения и выпуска [в прокат] своих фильмов без каких-либо санкций за что-либо, что находится вне их контроля».

Номинации будут объявлены 15 марта следующего года. Решение о том, будет ли церемония проходить онлайн или оффлайн, еще не принято.

Церемония вручения «Оскара» переносится в четвертый раз за время существования кинопремии. В первый раз церемонию отложили после наводнения в Лос-Анджелесе в 1938 году, во второй раз — из-за убийства правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году, и в третий — из-за покушения на жизнь президента Рональда Рейгана. Однако во всех предыдущих случаях церемонию откладывали не более чем на неделю.