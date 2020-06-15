«Гражданин РА должен считать Конституцию своей» – премьер

«Я из тех людей, которые не считают, что Конституция страны должна подвергаться частым изменениям. Но также должен сказать, что особенно в этот период я пришел к тому убеждению, что нам необходимо не только предпринять конституционные изменения, но и нужно принять де-юре новую Конституцию», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня во время заседания специализированной комиссии по конституционным реформам.

По его словам, опыт нашей страны показывает, что обычно изменения в Конституцию вносятся, исходя из политической целесообразности, где большую роль играет приведение в соответствие с конкретной персоной или конкретным кругом.

«Я пришел к убеждению, что нет политической необходимости менять Конституцию, а есть государственная необходимость принятия новой Конституции», – заявил Пашинян, согласно пресс-службе аппарата премьер-министра РА.

Он отметил, что в Армении нет органической связи между государственным строем и волей гражданина.

«Полагаю, одна из важных причин этого заключается в том, что в истории Третьей республики у нас не было такой Конституции или конституционной реформы, чтобы гражданин считал себя участником этого процесса, формирования этого текста и государственного строя. И это главная существующая в нашей реальности концептуальная, философская и содержательная проблема. Соответственно, очень важно, чтобы мы сумели создать органическую связь между государственным строем и волей гражданина или между государственным строем и волей совокупности граждан, волей народа. Это важнейшая задача, которая поставлена перед нами: гражданин РА должен считать Конституцию своей», – сказал премьер.