Гагик Царукян встретился с депутатами фракции ППА

Сегодня депутаты парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) встретились с главой фракции Гагиком Царукяном. Как сообщил Радио Азатутюн секретарь фракции Арман Абовян, у Царукяна было очень хорошее, приподнятое настроение.

Абовян не захотел раскрывать скобки о том, какие вопросы обсуждались. Он также заверил, что ему неизвестно, был ли лидер ППА вновь вызван на допрос в СНБ.

Отвечая на вопрос, располагает ли он также информацией о том, что генеральный прокурор во вторник обратится в парламент с ходатайством о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности, Абовян сказал, что в связи с этой информацией необходимо связаться с Наирой Зограбян.

Кстати, СМИ написали, что ППА приняла решение бойкотировать сегодняшнее внеочередное заседание парламента, однако секретарь фракции сказал, что официально у них нет такого решения, кто хочет, может участвовать.