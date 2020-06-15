В офисе АРФД состоялась встреча представителей пяти партий

Вчера в офисе Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) состоялась встреча с участием представителей пяти политических партий.

В беседе с Радио Азатутюн руководитель Верховного органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян подтвердил, что в этой встрече приняли участие пять партий: «Дашнакцутюн», «Одна Армения», «Национальная повестка», «Процветающая Армения» и «Родина», возглавляемая бывшим главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном.

«Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация, было общее понимание по обсуждаемым вопросам. Никакой договоренности достигнуто не было, в случае необходимости мы встретимся снова», - сказал Сагателян, отказавшись раскрыть скобки.

Во фракции «Процветающая Армения» отказалась беседовать с Радио Азатутюн.

Возглавляемая Ванецяном партия «Родина» также пока не сообщает подробностей встречи.