COVID-19: За сутки в Армении выявлено 397 новых случая коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 62

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 397, в общем составив 17064.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 62 и сейчас составляет 6276.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 285.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 94 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 83600.