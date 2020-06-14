Пресс-секретарь премьер-министра: Происходящие события находятся в правовом поле

Происходящие события находятся в правовом поле. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян в ответ на вопрос об оценке премьер-министра процессов вокруг лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Мане Геворкян отметила, что у нее нет других комментариев, призвав следить за сообщениями правоохранительных органов.

Что касается того, что произошло возле здания Службы национальной безопасности, то, по словам Мане Геворкян, ей непонятно, когда депутаты крупнейшей оппозиционной фракции предпринимают такие шаги в чрезвычайных ситуациях, когда запрещены собрания, ставя под угрозу здоровье граждан. Между тем, как отметила пресс-секретарь премьер-министра, в таких условиях они должны быть примером для других граждан.