Арсен Торосян: Пока рано говорить о снижении числа заражений коронавирусом

Пока рано говорить о снижении числа заражений коронавирусом в Армении, сегодня в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Процент смертности при крайне тяжелых случаях очень высок, и процент смертности при тяжелых случаях высок, следовательно, большие цифры приводят к большой смертности, и, следовательно, все действия должны быть направлены на сдерживание цифр, а не только на увеличение мощностей», - сказал министр.

Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 612, в общем составив 15281, выздоровело 173 человека, от COVID-19 скончались еще 13 человек с сопутствующими хроническими заболеваниями. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии достигло 258. За время эпидемии еще 86 пациентов с COVID-19 скончались по причине других заболеваний.

В настоящее время на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 9298. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 524 человека, сообщил министр здравоохранения.

«Это является большим числом, и это число в последние дни не снижается и колеблется в пределах 500. В плане загруженности коечного фонда в реанимационных отделениях у нас есть места, однако наличие мест само по себе не может быть положительной оценкой ситуации, потому что у нас смертность среди крайне тяжелых составляет около 70 процентов, среди тяжелых, конечно, меньше, а среди тех, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, смертность составляет 90 процентов. Следовательно, говорить: давайте увеличим мощности и будем всех принимать, означает не предпринимать надлежащих шагов для того, чтобы спасти как можно больше людей», - сказал Торосян.

В эти дни также увеличивается число медицинских центров, в которых могут лечиться пациенты с COVID-19. Есть также больницы, которые заявляют, что готовы принять инфицированных коронавирусом, однако они не получили разрешения на это от министерства, например, медицинский центр «Наири» и Первая университетская больница им. Гераци.

Арсен Торосян сегодня отметил, что будут медицинские центры, которые должны держаться подальше от коронавируса по чисто здравоохранительным соображениям. «Потому что здравоохранение занимается не только коронавирусом, но и многими другими заболеваниями. Что касается медцентра «Наири», то вообще было принято решение, что этот центр не будет участвовать в лечении коронавирусной болезни, и это было правильное решение, и это решение остается в силе».

Торосян также подчеркнул, что при правильном использовании масок будет зафиксировано снижение числа инфицированных. «Стопроцентно правильное ношение масок всеми приводит к снижению показателя воспроизводства ниже единицы, а это означает, что 10 человек продолжают заражать 9 человек, 9 человек - 8 человек, 8 человек – 7 человек и так далее», - пояснил он.

Когда вирус отступит, пока неясно. Торосян отметил, что даже в странах, преодолевших коронавирус, велика опасность активизации болезни в зимний сезон. «Мы тоже готовимся к осени, хотя и сегодня у нас есть проблемы», - добавил министр.

Чтобы помочь Армении в борьбе с коронавирусом, завтра специальным рейсом в Армению прибудут 10 врачей из Франции. На следующей неделе также прибудет группа врачей и экспертов из Литвы. Около 50 врачей из России также выразили готовность приехать и работать здесь.